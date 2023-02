"Fiori sopra l'inferno", il cast completo: tutti gli attori

Chi sono i personaggi che si muovono nel cast de "I fiori sopra l'inferno", la nuova serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci? Di seguito un elenco esaustivo dei volti che troveremo in ogni puntata, in prima serata su Rai Uno.

TERESA BATTAGLIA (Elena Sofia Ricci)

Teresa Battaglia è una donna dall’acume sorprendente, attenta osservatrice, capo branco spietata ma anche mamma chioccia. Teresa rappresenta un unicum nel vasto panorama di investigatori e profiler cui ci hanno abituato la letteratura, il cinema e la televisione. Disinteressata all’amore, ma non per questo cinica e rabbiosa. Incurante del proprio aspetto, intabarrata in un giaccone imbottito, armatura che annulla e sfuma la sua femminilità. Ma, nonostante le apparenze, Teresa non ha perso dolcezza, sensibilità e capacità di indagare con empatia anche il lato oscuro che non solo il killer ma ognuno di noi si porta dentro. Teresa non è solo chiamata a combattere contro persone che si macchiano di reati, ma anche contro un nuovo nemico. Ben più pericoloso del diabete con cui, ormai da anni, ha imparato a convivere. Il suo nuovo avversario si chiama Alzheimer. Una nuova battaglia che Teresa, nomen omen, vuole e deve combattere senza mai arrendersi nonostante l’esito appaia scontato. Perché arrendersi significherebbe dimostrare al mondo, e a sé stessa, che anche la Battaglia ha voglia e bisogno di essere aiutata. E questo il mondo, ancor prima che Teresa, non è pronto ad accettarlo.

MATHIAS, DIEGO, OLIVER, LUCIA (Lorenzo McGovern Zaini, Vittorio Garofalo, Ruben Santiago Vecchi, Tosca Forestieri)

Sono i bambini che lo spietato killer ha deciso di proteggere, a modo suo: il modo più cruento e terribile che chiunque potesse immaginare. Condividono un’amicizia forte e sincera, come solo può esserlo alla loro età, e situazioni familiari difficili. Mathias, il leader del gruppo, ha un padre violento che vessa lui e sua madre. Diego, il figlio di Valent, la prima vittima del killer, aveva un padre che lo considerava un piccolo adulto da educare e sottomettere con divieti e imposizioni di rara durezza. Oliver un padre capace di proteggerlo e amarlo ce l'ha, ma è un testimone di giustizia, che si è trasferito a Travenì quando suo figlio era molto piccolo. Oliver è cresciuto in fretta, ha imparato che suo padre ha una vita già abbastanza difficile. Perciò, ha deciso di non confessargli di essere vittima delle attenzioni indesiderate del bidello della sua scuola. Lucia è abbandonata a sé stessa, figlia di due ex tossicodipendenti che vivono alla giornata e non sanno cosa sia la parola amore. Ha un legame particolare con Mathias, il solo a crederle quando dice di vedere un Fantasma - il killer - al limitare del bosco che circonda la sua casa. L'unico per cui farebbe qualunque cosa, anche sfidare le proprie paure. È ancora troppo piccola per dare un nome a ciò che prova per lui ma sente che è una cosa bella e forte, diversa da tutto ciò cui la vita, finora, l'ha abituata. Bambini profondi e pieni di vitalità e gioia, che nell’amicizia trovano la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case. Teresa, con loro, mostrerà il suo lato più tenero e materno rivelandosi per ciò che è: una donna che ha volutamente sepolto la propria umanità dietro una patina di durezza e cinismo.

MASSIMO MARINI (Giuseppe Spata)

Giovane Ispettore di origini siciliane è stato assegnato come primo incarico a Udine. Abituato al caldo e al mare della sua terra, scorge nella neve e nei monti che lo circondano la peggiore delle punizioni. Espansivo e solare, nasconde dietro la maschera del guascone e del latin lover la propria fragilità. Teresa è la prima a scorgerla e a individuare, anche, il suo coraggio e il suo talento. Per portarli alla luce e placarne l’istrionismo, attua il metodo della provocazione e della vessazione. Le continue angherie cui lo sottopone altro non sono che il tentativo di metterlo alla prova, di dargli la forza di superare i propri limiti. Prima che sia troppo tardi. Se, all’inizio, Massimo crede che Teresa lo odi, a poco a poco si renderà conto che in realtà nutre per lui un affetto ruvido e sincero.

GIACOMO PARISI (Gianluca Gobbi)

Ispettore Capo. È l’ombra di Teresa da più di vent’anni, ovunque abbia prestato servizio, l’ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l’hanno portata a essere la donna che è. Complice un carattere fermo e comprensivo, è l’unico che sappia davvero tenerle testa, che sembra capirla e anticiparla, capace di parlare con lei anche solo con uno sguardo.

HANS KNAUSS (Massimo Rigo)

Prima di essere eletto sindaco, ha diretto per diversi anni il posto di polizia di Travenì. Carattere duro e ombroso come le rocce della montagna che l’ha visto nascere e crescere, tenterà, almeno all’inizio, di proteggere gli equilibri – e in alcuni casi anche i segreti - che soggiacciono e sorreggono Travenì e che sfiorano anche lui. Vedovo, è padre di David, un ventenne ribelle e ostinato, che ama più della sua stessa vita. E sarà proprio quando il figlio sarà aggredito dal killer e rischierà di morire, che Hans Knauss capirà che deve abbassare gli scudi e collaborare con Teresa.

DOTTOR IAN (Urs Remond)

E? il medico condotto del paese. In pensione, seppur non da molto, e? amato e apprezzato da tutti per il suo carattere schietto e aperto. E? il primo a comprendere la vera natura dei problemi di cui, da qualche tempo, soffre Teresa. Tra i due, poco per volta, si stabilisce un forte feeling umano e professionale. Ma dietro al sorriso, Ian nasconde un segreto capace di gettare una luce nuova e inquietante sul suo passato.