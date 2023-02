Fiori sopra l'inferno, dove è stata girata? Le location

Il 13 febbraio 2023 ha avuto inizio su Rai 1 la miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia". Tratto dal romanzo di successo di Ilaria Tuti, questo lavoro segue la storia della profiler Teresa Battaglia, una donna di circa 60 anni immersa in un luogo dove agisce un serial killer, intento a difendere bambini in difficoltà. Nel frattempo la donna presenta dei primi sintomi di un Alzheimer precoce. Un thriller avvincente dalle suggestive ambientazioni. Ma dove è ambientato e quali sono le location utilizzate per le riprese? Scopriamolo.

Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia: le location

Una tesa e avvincente trama thriller e un intenso e vibrante ritratto di donna: la miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" si avvale di questi elementi per imbastire una trama che, nel corso di tre puntate, tiene il telespettatore incollato allo schermo. La prova di Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista fornisce alla serie ulteriore spessore drammaturgico, ma è d’obbligo aprire una speciale parentesi riguardante le location.

Da Udine, la protagonista approda in un piccolo paese friulano, Travenì. Bisogna precisare che il luogo è immaginario, sebbene collocato tra le valli dolomitiche. La scrittrice ha tratto ispirazione dai luoghi della sua infanzia: nata a Gemona del Friuli, è cresciuta in Friuli-Venezia Giulia.

Questo posto di fantasia è stato trovato in un piccolo paese delle Dolomiti: Tarvisio. Ed è proprio qui che si sono svolte buona parte delle riprese, nei pressi dell'omonima Foresta, un enorme spazio di 24mila ettari.

Alcune sequenze sono però state realizzate in altri luoghi del Friuli-Venezia Giulia. Vediamo nel corso dei sei episodi, tra gli altri: Udine, la Val Saisera, il Lago del Predil, Pontebba, i Laghi di Fusine, Malborghetto e Camporosso. La neve ed il ghiaccio di queste terre conferiscono alla storia un’atmosfera tesa e a tratti anomala per il genere di riferimento.