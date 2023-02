Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 13 febbraio 2023, la nuova miniserie di Rai 1 dal titolo " Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia". La storia segue le vicende di Teresa Battaglia, una profiler sessantenne che approda in un paesino di montagna per risolvere alcuni casi di omicidio. Nel frattempo, però, le si manifestano i primi sintomi di un Alzheimer precoce. La serie è formata da sei episodi, trasmessi nel corso di tre serate. La protagonista è Elena Sofia Ricci, e nel cast troviamo anche Giuseppe Spata, Gianluca Gobbi, Lorenzo Acquaviva, Urs Remond, Luigi Petrucci, Vittorio Garofalo e Lorenzo McGovern Zaini.

Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, anticipazioni del 13 febbraio 2023

"Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" è una miniserie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti, grande successo editoriale di genere thriller. La trasposizione per il piccolo schermo è diretta da Carlo Carlei ed è una produzione Rai Fiction e Publispei in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. La serie è composta da sei episodi, trasmessi nel corso di 3 puntate.

Travenì è un piccolo paese di montagna. Un giorno arriva qui la profiler Teresa Battaglia, una donna di circa 60 anni. Questo luogo è caratterizzato da misteri e da segreti che sembrano sepolti. Un killer uccidere per difendere alcuni bambini trattati male da chi dovrebbe prendersene cura. Nel primo episodio della miniserie la Battaglia indaga sulla morte di un ingegnere. La donna deve però far fronte ad un grande problema: le si presentano i primi sintomi di un Alzheimer precoce.

Il caso si presenta fin dal primo momento particolarmente complicato: inoltre, come non bastasse, Teresa è alle prese con i primi sintomi di un Alzheimer precoce.

Nel secondo episodio serale si scopre che l'uomo misterioso è un certo Cristian Lusar, anche se poi le sue impronte digitali sono diverse da quelle ricavate della scena del crimine. Altri intrighi e misteri coinvolgono gli altri personaggi: Luca e Mathias si mettono alla ricerca del "Fantasma". Gaetano Brughu si reca da Teresa dicendole che l'auto di Valent è stata ritrovata dove era sepolto lo scheletro di un bambino.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 febbraio 2023)

La prima puntata della miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" va in onda lunedì 13 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.