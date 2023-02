Quante puntate sono e come finisce Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia

Elena Sofia Ricci è la protagonista assoluta della miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia". Tratta dal romanzo di Ilaria Tuti e ambientata in Friuli-Venezia Giulia, la storia vede una profiler alle prese con un pericoloso assassino. In più la donna deve fare i conti con un Alzheimer precoce. Scopriamo quando va in onda l’ultima puntata di questo progetto e cosa ci offre il gran finale.

Fiori sopra l'inferno: quante puntate sono

"Fiori sopra l’inferno - I casi di Teresa Battaglia" è una miniserie composta da tre puntate, ognuna delle quali formata da due episodi (per un totale di sei). La fiction va in onda su Rai 1 e il calendario è così strutturato:

Prima puntata (primo e secondo episodio): lunedì 13 febbraio 2023

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): lunedì 20 febbraio 2023

Terza puntata (quinto e sesto episodio): lunedì 27 febbraio 2023

Fiori sopra l’inferno: come finisce

Come ogni thriller che si rispetti, "Fiori sopra l’inferno - I casi di Teresa Battaglia" ha tra i suoi assi una serie di colpi di scena che, fino alla risoluzione finale, tengono le spettatore con il fiato sospeso. Sono diverse le sorprese preannunciate, eppure – grazie anche alla derivazione letteraria – sono emersi alcuni particolari inerenti al finale della miniserie.

Teresa Battaglia sarà alle prese con un ultimo e delicato caso, quello di un bambino di nome Markus, sparito nel nulla. Le indagini porteranno la donna e la sua squadra ad interrogare una donna di nome Lucia, che indirizza la polizia presso lo stavolo del bosco. Qui faranno un’inquietante scoperta: ancora in vita, il bambino si troverà accanto ad un cadavere. Questo episodio porterà Teresa a confrontarsi con una serie di segreti che hanno antiche radici.

Dove vederlo in tv e in streaming

La miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" va in onda su Rai 1 per tre lunedì (13, 20 e 27 febbraio), a partire dalle 21.25. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.