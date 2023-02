Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, 20 febbraio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, va in onda il secondo appuntamento con "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia". Lavoro di genere thriller interpretato da Elena Sofia Ricci, ha una struttura dove ad emergere è in particolar modo la componente psicologica e introspettiva dei personaggi, a partire ovviamente dalla protagonista.

Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, anticipazioni del 20 febbraio 2023

Nel primo episodio della serata Teresa è aiutata da Marini e recupera i sensi. I due si recano Mathias, con l'intento di parlargli. Mentre vediamo, nascosto, l'uomo col tabarro osservare gli studenti, un’auto per un pelo non investe una donna con un passeggino. L’uomo si fionda verso il fuoristrada e comincia a colpirlo più volte. Teresa e Marini assistono a tutta la sequenza di azioni, ma non riescono a bloccare il misterioso uomo. Mentre la scientifica crede di avere buone notizie, tanti eventi si susseguono: nel bosco i bambini tornano si imbattono in uno stavolo abbandonato; Melania Kravina sembra sparita nel nulla e la scientifica analizza la sua auto; Marini e Parisi ritrovano la donna ancora in vita. Teresa si trasferisce a Travenì. In una sequenza rivediamo il fuoristrada di inizio puntata: alla guida c'è David Knauss, il figlio del Sindaco, in compagnia di amici. L'uomo con il tabarro li blocca e, a contatto con il ragazzo, prova a strangolarlo.

Nel secondo episodio della serata, David Knauss viene soccorso da un'ambulanza e Parisi e a Marini interrogano i suoi amici: i ragazzi confermano che il responsabile era colui che si aggirava precedentemente nei pressi della scuola. In ospedale David fornisce a Teresa qualche dettaglio sul responsabile dell'accaduto. A quel punto la donna si concentra su un elenco di uomini della zona con occhi azzurri e d'età compresa tra i 30 e i 50 anni. Quando Dante, il padre di Lucia, viene fermato mentre è intento a superare il confine, Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, e l'uomo conferma che si tratta del ricercato: anche David riconosce la persona che lo ha aggredito. Intanto, tornato a casa, il bidello della scuola viene colpito con forza da Brughi; i bambini tornano a visitare lo stavolo e si imbattono in uno scheletro. L'uomo dal tabarro si appresta ad attendere l’auto di Viesel.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 febbraio 2023)

La seconda puntata della miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" va in onda lunedì 20 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.