Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, 27 febbraio 2023 a partire dalle 21.25, la terza e ultima puntata di "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia", la miniserie di Rai 1 tratta dal libro di Ilaria Tuti e diretta da Carlo Carlei. Nel corso dei due episodi finali, la protagonista Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) indaga su alcuni omicidi, ma quando trova un bambino accanto allo scheletro di un uomo, le si rivelano delle verità complesse e risalenti a decenni prima.

Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, anticipazioni del 27 febbraio 2023

Il primo episodio della serata (e quinto stagionale) vede il ritrovamento del corpo senza vita di Viesel: l’uomo con il tabarro a quanto pare ha colpito ancora. Come già indicato dai precedenti omicidi, l’assassino sottrae ad ogni sua vittima qualcosa. Nella specifica circostanza si tratta addirittura della pelle, ma stavolta – più che mai – il killer non è stato particolarmente attento: ha dimenticato di cancellare le sue tracce di sangue, fornendo a chi di dovere la possibilità di risalire al suo Dna. Teresa matura a questo punto la su convinzione: l’assassino sta proteggendo alcuni bambini e risalta l’assenza di Mathias. Nel frattempo scocca la notte di San Nicola, o dei Krampus: il credo dice che i demoni si mescolano in tale ricorrenza tra le persone comuni. Marini ferma Lucas Ebran, ma un bambino intanto svanisce nel nulla.

Il sesto episodio di “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia” chiude la miniserie di Rai 1: tutti i nodi verranno al pettine? Lucas Ebran viene rilasciato, ma continuano incessanti le ricerche sul disperso Markus. Teresa va a trovare il piccolo Mathias, consapevole che un confronto potrebbe portarle alcune fondamentali informazioni. Il bambino però non è in casa e viene poi ritrovato – in modo inquietante – allo stavolo, di fianco allo scheletro di un uomo. Teresa indaga senza sosta sull’identità di questo scheletro, ma le ricerche la portano incredibilmente ad una serie di avvenimenti rimasti sepolti per ben quarant’anni.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 febbraio 2023)

La terza e ultima puntata della miniserie "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia" va in onda lunedì 27 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.