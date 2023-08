Flashdance, stasera in tv: 5 curiosità sul film cult

Rete 4 trasmette oggi, lunedì 7 agosto 2023, a partire dalle 21.30, il film "Flashdance", campione d'incassi del 1983 diretto da Adrien Lyne e interpretato dall'allora sconosciuta Jennifer Beals. Leggiamo alcune curiosità e aneddoti su questa celebre pellicola, cult per più di una generazione di donne.

Flashdance, stasera in tv: 5 curiosità sul film

- Quella della protagonista Alex Owens è una parabola profondamente cinematografica, ma non tutti sanno che il film è ispirato a una storia vera, quella di Maureen Marder, operaia di giorno e ballerina di notte, a Toronto (Canada). Nel film la vicenda è ambientata a Pittsburgh (Stati Uniti). La cronaca dice che la Marder firmò nel 1982 un accordo con la Paramount in cambio di un assegno di 2300 dollari. Il film ha poi incassato al botteghino oltre 200 milioni di dollari.

- Jennifer Beals all'epoca era una semi-esordiente, con all'attivo un solo ruolo d attrice (peraltro un'apparizione nemmeno accreditata). Grazie a "Flashdance" divenne una star di fama mondiale, anche se in seguito non riuscì a spiccare il volo. Dopo aver recitato in diverse produzini indipendenti, negli anni '90 ebbe dei problemi di salute (il virus di Epstein-Barr la portò a uno stato di stanchezza cronica). Soltanto nel 2004 si legò ad un progetto di successo: la serie televisiva "The L Word".

- Jennifer Beals riuscì a battere la concorrenza di Demi Moore (all'epoca sconosciuta, ma successivamente star hollywoodiana), ma nelle scene di ballo fu sostituita in scena da quattro controfigure, soprattutto dalla stimata ballerina francese Marine Jahan.

- La felpa grigia con il collo tagliato indossata dalla protagonista è diventata un'icona grazie ad un particolare casuale: l'indumento si era ristretto durante un lavaggio, così Jennifer Beals decise di tagliarne il collo per poterla indossare comunque.

- La colonna sonora di "Flashdance" ottenne uno straordinario successo, vendendo 6 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti. In particolar modo il brano "Flashdance... What a Feeling" divenne un vero tormentone. Composto da Giorgio Moroder, con le parole di Keith Forsey, e cantato da Irene Cara (che diede un contributo anche al testo), il brano vinse il premio Oscar alla migliore canzone, un Grammy Award alla miglior interpretazione vocale femminile pop e un Golden Globe per la migliore canzone originale.

Dove vedere Flashdance in tv e in streaming (7 agosto 2023)

“Flashdance” va in onda oggi, 7 agosto 2023, dalle 21:30 su Rete 4 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infintiy.