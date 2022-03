Flavia Vento abbandona "La pupa e il secchione" e minaccia una denuncia

Flavia Vento ha abbandonato anche La Pupa e il Secchione. Incredibile da credere, ma è così. Nel corso degli anni ha abbandonato La Fattoria, l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, questa volta è rimasta nel programma poco meno di una settimana. La motivazione di questo repentino cambio di programma è dovuto a dei problemi personali.

Flavia Vento contro Antonella Elia e Soleil Sorge

La soubrette in collegamento ieri sera con Barbara D'Urso, la presentatrice del reality, ha affermato di non meritare "questi attacchi gratuiti, è successa una cosa personale che non posso raccontare ora". Lo sfogo di Flavia arriva dopo un duro confronto con gli opinionisti del programma: Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

L'ultima in particolare ha rivelato i problemi economici di Vento e questo ha mandato su tutte le furie la soubrette: le due si trovavano in un parco quando Flavia le ha confidato di non sapere come mantenere i suoi cani, per questo motivo Elia l'ha rimproverata dicendole "Poi non ti lamentare". Ciò ha portato Flavia a minacciare di denuncia Antonella e questo ha fatto scattare i due colleghi. In particolare Soleil ha ghiacciato l'ex concorrente chiedendole di cosa vorrebbe parlare se non della sua decisione di lasciare il gioco: "Se non vuoi parlare di questo vuoi parlarci di come trascorrerai la Pasqua?".

Barbara D'Urso ha poi chiuso il collegamento molto dispiaciuta, era stata lei a volerla. Al posto suo è entrata Elena Morali, ex concorrente dello show, che farà coppia con Aristide Malnati, detto Mummy.