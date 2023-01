"Flavio Insinna furioso" con la Rai: l'indiscrezione

Rai 1 sembrerebbe decisa a puntare su Marco Liorni e Reazione a catena, il quiz tanto amato dell'estate che nel 2022, per la prima volta, è andato in onda fino alla fine di ottobre e che ha raggiunto il 30% di share. Un dato non da poco e sul quale la Rai statebbe ragionando molto e avrebbe deciso di prolungare la sua messa in onda.

Se per Liorni la decisione è oggettivamente favorevole per Fabio Insinna un po' meno e secondo quanto racconta il settimanale Oggi Insinna sembrerebbe essere "furioso". Mamma Rai infatti avrebbe già deciso di programmare, per il 2023, Reazione a catena dal 5 giugno gino al 17 dicembre andando così a togliere molti mesi a L'Eredità che di solito inizia a settembre.