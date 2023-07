Flavio Insinna lasciato a casa dalla Rai sta per sbarcare in un’altra tv: l’indiscrezione

Tra gli epurati eccellenti di questa turbolenta estate televisiva c’è anche Flavio Insinna. Il re degli ascolti dell’access prime time, dopo anni di numeri più che soddisfacenti e di grande affetto da parte del pubblico è stato per ora lasciato a casa da mamma Rai che ha scelto di sostituire il conduttore dell’Eredità collocando al suo posto Pino Insegno. In attesa di vedere come andrà questa nuova conduzione che partirà a gennaio 2024, i numerosi fan di Flavio Insinna si chiedono se, dove e quando ritroveranno il loro beniamino in tv.

E’ chiaro che risulta molto difficile pensare a un periodo di lunga disoccupazione per un conduttore che ormai è un volto familiare per tanti telespettatori italiani. E infatti su di lui puntano i desideri della direzione di La7.

Seconda quanto riporta TvBlog la rete di Urbano Cairo vorrebbe portare tra le sue fila un pezzo da novanta dell’intrattenimento degli ultimi anni, conquistando così il suo pubblico e ritagliandosi uno spazio più rilevante in un genere televisivo che è un po’ il tallone d’achille di una televisione votata da sempre soprattutto all’informazione e all’approfondimento.

Ma cosa andrebbe a fare Flavio Insinna a La7? Esattamente quello che faceva in Rai, ovvero il quiz della fascia preserale. La trasmissione in questione è Lingo, fino a qualche settimana fa guidato da Caterina Balivo, che in questo vorticoso rimescolamento delle carte dovuto a vere e proprie rivoluzioni dei palinsesti televisivi, ritornerà da settembre proprio in Rai.

Se davvero a La7 riuscisse il colpaccio Insinna, di certo nella battaglia degli ascolti del preserale si inserirebbe un terzo incomodo, tra i tradizionali duellanti più forti, Rai 1 e Canale 5, e ci sarebbe anche la possibilità di godersi uno scontro, anzi una resa dei conti indiretta da gennaio in poi, quando Insinna si andrebbe a scontrare con Insegno al timone dell’Eredità.