L'ultimo saluto di Flavio Insinna a L'Eredità: il video commosso dell'addio

Flavio Insinna nel 2018 ha ereditato il timone dell'Eredità e ieri, domenica 18 giugno, ha detto addio al programma che prima di lui era condotto da Fabrizio Frizzi. Insinna ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che hanno seguito con affetto il programma in questi anni e ovviamente tutte le persone che hanno collaborato con lui.

Al momento non è ancora noto il nome di chi prenderà il posto di Insinna, ma il più papabile sarebbe quello di Pino Insegno, questo almeno secondo Dagospia. Al discorso di Flavio il pubblico presente in sala si è alzato in segno di saluto e hanno donato al conduttore un lungo applauso.

"Famiglia, è l’ultima puntata della stagione. Grazie, grazie, grazie a tutti. In tutte le lingue del mondo. Grazie alla famiglia de L’Eredità", queste le prime parole di Flavio e tutti i presenti si sono alzati in piedi e in coro hanno ripetuto il suo nome. Il conduttore imbarazzato ha poi continuato: "Signore e signori, vorrei ringraziare, è un obbligo dell’anima e del cuore, la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre".

"La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme", Insinna ha poi concluso: "La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie". Per Insinna non dovrebbe però essere un addio anche alla Rai, probabilmente per lui ci saranno altri progetti.