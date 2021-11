Flaza di Amici 21 ha il Covid-19: "Malattia tremenda"

Eliminata da Amici di Maria dopo settimane di discussioni e polemiche, per i suoi comportamenti ritenuti inaccettabili da parte di prof e produzione, Flavia Zardetto, in arte Flaza, ha rivelato su Instagram di aver contratto il Covid-19.

La confessione social

Nel corso di una diretta con i fan, la cantante ha definito il Coronavirus una "malattia tremenda", prima di appellarsi ai propri follower: "Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”. La partecipazione ad Amici da parte di Flaza è stata breve e chiacchierata. Stanca dei suoi ritardi e di alcuni discutibili comportamenti, Lorella Cuccarini ha alla fine deciso di farla uscire dal programma. Via Instagram, Flaza si è poi detta dispiaciuta, definendo Amici "un viaggio importante, e se è terminato vuol dire che è giusto così".

La 20enne di Fregene, pesantemente insultata sui social per i suoi comportamenti in trasmissione, ha espresso rammarico perché "è emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative". Venuta meno ai suoi doveri di alunna da talent, la cantante aveva dichiarato di "essere stata incastrata" dalla produzione, che ha così mandato in onda la versione integrale dei filmati.