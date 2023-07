Flightplan – Mistero in volo, il film con Jodie Fosterquesta sera in tv: trama, cast e curiosità

"Flightplan - Mistero in volo" è il film della prima serata di Rete 4, in onda oggi 13 luglio, a partire dalle 21.30. Jodie Foster interpreta una madre che, in volo, si addormenta: al suo risveglio non ci sono più tracce della figlia e nessuno dei passeggeri sembra averla mai vista: qual è la verità?

Flightplan – Mistero in volo: trama

Dopo la scomparsa del coniuge, Kyle Pratt, un ingegnere specializzato in aeronautica, intraprende un viaggio da Berlino a New York insieme alla sua adorata figlia Julia, portando con sé la bara del defunto per il ritorno a casa, a Long Island. Durante il volo, vinta dalla fatica e dal dolore, Kyle si addormenta profondamente. Quando si risveglia,non trova più la piccola Julia. Ciò che segue è un vero incubo, con Kyle catapultata in una spirale di angoscia e disperazione mentre cerca freneticamente la figlia, una bambina che nessuno sembra aver mai notato o ricorda di aver visto a bordo. Non solo Julia risulta assente dalla lista dei passeggeri, ma, stranamente, secondo i registri dell'obitorio di Berlino, la bambina sarebbe persino deceduta insieme al padre, in seguito a una caduta misteriosa dal tetto di un edificio. Questa serie di eventi enigmatici dà il via a una lotta disperata di Kyle per scoprire la verità e riportare a casa Julia. Dietro all'evento si celano inquietanti segreti. "Flightplan - Mistero in volo" è un thriller del 2015 diretto dal regista tedesco Robert Schwentke che successivamente si occuperà di altri film commerciali, tra i quali "Red" (1010), due capitoli della saga di "DIvergent" (2015-2016) e "Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini" (2021). Tra le maggiori curiosità di questa pellicola c'è l'idea originale che prevedeva un personaggio principale maschile: notare che il personaggio interpretato da Jodie Foster si chiama Kyle, nome prevalentemente da uomo. Il maggior candidato per ricoprire questo ruolo era Sean Penn.

Il cast di "Flightplan - Mistero in volo" è così composto:

Jodie Foster: Kyle Pratt

Peter Sarsgaard: Gene Carson

Sean Bean: Capitano Rich

Kate Beahan: Stephanie

Michael Irby: Obaid

Assaf Cohen: Ahmed

Erika Christensen: Fiona

Shane Edelman: Mr. Loud

Mary Gallagher: Mrs. Loud

Haley Ramm: Brittany Loud

Forrest Landis: Rhett Loud

Brent Sexton: Elias

Marlene Lawston: Julia Pratt

Matthew Bomer: Eric

Kirk B.R. Woller: Grunick

Greta Scacchi: Terapeuta

Dove vedere “Flightplan – Mistero in volo” in tv e in streaming

Il film “Flightplan – Mistero in volo” va in onda su oggi, giovedì 13 luglio 2023, dalle 21.30 su Rete 4. Il lungometraggio è visibie anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.