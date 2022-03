Isola dei Famosi, Floriana contro Nicolas per un telefono: "Sei un infame"

(Sopra il confronto tra Nicolas e Floriana)

L'Isola dei Famosi è iniziata da poco meno di una settimana e sono scoppiate già numerose liti. L'ultima, in ordine cronologico, ha coinvolto Floriana e Nicolas Vaporidis: il casus belli sarebbe il presunto utilizzo dell'attore di un telefono, ma non sull'isola, bensì nella stanza d'hotel dove i naufraghi hanno soggiornato prima di tuffarsi dall'elicottero.

Secondo Floriana Secondi, Vaporidis è un privilegiato e le frecciatine già volavano nel corso delle prime giornate trascorse insieme, ma durante la diretta di ieri sera sono continuate.

La polemica sul telefono

Per quanto riguarda il telefono segreto, Secondi riporta che le sarebbe giunta voce che lui stesse parlando nella sua stanza, ciò secondo Floriana equivale ad affermare che lui stesse parlando con qualcuno tramite un dispositivo. La naufraga si è rivolta a Nicolas chiamandolo "infame", anche perché lui sull'isola si è portato un rasoio elettrico, mentre lei che voleva un rosario si è sentita rispondere di no. In questo caso ha risposto Ilary Blasi spiegando: "Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche", anche Alvin è intervenuto e ha ricordato a Nicolas che non deve spiegare i motivi.

Vaporidis ha aspettato che Floriana esternasse tutte le sue lamentele per rispondere che no, non ha mai usato alcun telefono stava provando un gioco che vorrebbe fare qui sull'isola: creare una radio. E poi in hotel leggeva un libro, nienti di più. Per dimostrare la sua buona fede ha proposto una scommessa:

"Io non sono avvezzo a questi dialoghi con questa arroganza. Lei non fa altro che lamentarsi. Ce l'ha con me, mi chiama addirittura infame". Floriana lo ha spesso interrotto e quindi Nicolas è scoppiato: "Lo vedi che sei arrogante? Se questo è quello che volete, io faccio un passo indietro. Sono disposto a fare una scommessa con te, cara Floriana. Io non solo non parlavo al telefono perché sono una persona estremamente corretta e ho restituito i miei due telefonini, ma stavo solo leggendo un libro e facendo la simulazione di una radio che volevo fare qua. Se la produzione dovesse mai trovare un telefonino dentro la mia valigia o nascosto nella mia stanza, io mi alzo e me ne vado. Sono disposto a pagare una penale, pari a quello che io ho preso qua. Se il telefono non ce l'ho, te ne vai tu. Sei disposta a farlo?".

La cosa poi è scemata, anche perché secondo Floriana qualcuno gli avrebbe nascosto il telefono.

Floriana è stata duramente criticata da Vladimir Luxuria: "Floriana è forte e molto simpatica, ma qui non mi è piaciuta per niente".