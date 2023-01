Fosca Innocenti 2, da stasera in tv: anticipazioni della prima puntata

Al via oggi, venerdì 13 gennaio 2023 a partire dalle 21.20, la seconda stagione di “Fosca Innocenti”, serie televisiva di Canale 5. Dopo le fatiche di “Zelig” e “Striscia la notizia”, Vanessa Incontrada indossa nuovamente - per quattro nuove storie - gli abiti del vicequestore di Arezzo, tra casi di omicidio e vicende sentimentali. Ad affiancarla c’è Francesco Arca, nei panni di Cosimo.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni del 13 gennaio 2023

Anche per questa seconda stagione, in partenza oggi su Canale 5, gli scenari della serie televisiva sono quelli di Arezzo. Vicequestore locale, Fosca Innocenti ha una squadra di polizia prevalentemente femminile, quest'anno arricchita da una nuova collega.

La prima delle quattro puntate della seconda stagione della fiction ha come titolo "Come una principessa". Il caso centrale dell'episodio riguarda la morte di una ragazza. In procinto di sposarsi, la giovane donna si è gettata dalla finestra di un castello o almeno questa è la sentenza delle prime ricostruzioni ufficiali. Il gesto ricorda quello della protagonista di una leggenda raccontata da Gino, custode dello stesso castello.

Fosca capisce che in questa faccenda più di qualcosa non torna e inizia ad indagare. Le ricerche mettono la protagonista di fronte ad una realtà diversa: la ragazza non si è suicidata, ma è stata uccisa. Adesso bisogna capire chi ha compiuto l'omicidio nonché il relativo movente.

Sul versante privato, Fosca deve fronteggiare l’arrivo di una vecchia conoscenza. Il suo nome è Lapo Fineschi, un conte con il quale ebbe una breve relazione ai tempi dell’università. L’uomo reclama qualcosa che appartiene a lui, ma la sua presenza provoca anche alcuni problemi alla relazione tra la protagonista e Cosimo.

Dove vederlo in tv e in streaming

La prima puntata stagionale di "Fosca Innocenti" va in onda venerdì 13 giugno 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.