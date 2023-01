Fosca Innocenti 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, venerdì 20 gennaio 2023 a partire dalle 21.20, la seconda puntata stagionale della fiction “Fosca Innocenti”. Interpretata da Vanessa Incontrada, la protagonista si trova ancora una volta divisa tra lavoro e vicende private: un altro complesso caso di omicidio bussa alla porta ma la presenza di Lapo, sua vecchia fiamma di gioventù, le causerà più di un grattacapo.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni del 20 gennaio 2023

Oltre ad essere stata occupata con uno spinoso caso (la morte di una ragazza che stava per convolare a nozze), nella prima puntata stagionale della serie televisiva che porta il suo nome, Fosca Innocenti ha dovuto fare i conti con un uomo, Lapo Fineschi, con il quale intraprese in gioventù una breve relazione. Fineschi, un conte, è una presenza di rilievo anche nel secondo appuntamento con la fiction, dal titolo "Legami pericolosi" e in onda oggi 20 gennaio su Canale 5.

Vicequestore di Arezzo, la protagonista deve, innanzitutto, fronteggiare un nuovo caso di omicidio. Il nome della vittima è Angela: sarta di professione, il suo corpo viene ritrovato proprio nel negozio di abiti dove prestava servizio e presenta una forbice conficcata esattamente nel cuore. Un delitto efferato che fa emergere tutte le qualità da investigatrice di Fosca che, quando si trova a contatto con l'arma del delitto, intercetta una fragranza piuttosto anomala che sembra appiccicata alla forbice. Da questo elemento Fosca intraprende un'indagine che le permette di giungere ad un barista. Era innamorato di Angela? E perché l'avrebbe uccisa?

Per quanto concerne la vita privata, Fosca Innocenti deve, come si diceva, fare i conti con Lapo Fineschi. Giunta in città, la sua fiamma giovanile sta creando tensioni su tutti i fronti: la protagonista capisce che il desiderio di Fineschi è quello di appropriarsi del suo casale, che lei non cederebbe per nulla al mondo. L'uomo lo reclama affermando che è di sua proprietà. Questi inconvenienti iniziano a preoccupare non poco Cosimo, palesemente infastidito della presenza del conte. La relazione tra Fosca e Cosimo dovrà reggere, per forza di cose, a così tanta pressione.

Dove vederlo in tv e in streaming (20 gennaio)

La seconda puntata stagionale di "Fosca Innocenti" va in onda venerdì 20 giugno 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono visibili (on demand e in live streaming) su Mediaset Infinity.