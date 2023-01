Fosca Innocenti 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 27 gennaio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5 il terzo appuntamento con la fiction “Fosca Innocenti”. La serie è interpretata da Vanessa Incontrada, nei panni della protagonista, e da Francesco Arca (che interpreta Cosimo). In questa stagione è inoltre emerso il personaggio di Lapo Fineschi, che ha il volto di Giovanni Scifoni. Scopriamo cosa accade nel nuovo episodio.

Fosca Innocenti 2, anticipazioni del 27 gennaio 2023

Come abbiamo visto anche nei precedenti episodi, Fosca Innocenti si ritrova costretta a muoversi su più fronti, dalla sfera privata a quella lavorativa. Le nuove indagini chiamano, ma la presenza del conte Fineschi ha innestato più di un inconveniente nel suo vivere quotidiano.

La puntata in onda oggi, 27 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 ha come titolo "Il diario dell'anima" e vaga tra un problema e l'altro della protagonista. Ad essere particolarmente provato è però anche Cosimo: da una parte un malinteso lo fa estraniare da ciò che lo circonda, dall'altro apprende la notizia che Ginevra, la sua amica del cuore, ha rischiato la vita a causa di un colpo di arma da fuoco. Quando le indagini cominciano si fa davvero fatica ad individuare un colpevole:si pensa a suo marito Guido, o al figlio che quest'ultimo aveva avuto dal suo precedente matrimonio. Ma perché avrebbero dovuto? I sospetti sul ragazzo crescono quando inizia ad essere irreperibile, pur essendo arrivato ad Arezzo in tempi recenti.

Fosca deve tenere a bada anche le mosse di Lapo: lui sembra determinato a vendere il casale, mentre lei non riesce a chiudere l'accordo con la banca per un prestito economico. Anche se le pesa un po', la donna si trova così costretta a chiedere l'aiuto di Cosimo. I due devono inoltre risolvere le recenti incomprensioni. Anche la squadra di Fosca vive di incertezze sentimentali: Rosa è interessata a Josè, il pensiero di Giulia è sempre rivolto a Greta, Pino viene raggiunto ad Arezzo, a sorpresa, dalla sua fidanzata.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 gennaio)

La terza puntata stagionale di "Fosca Innocenti" va in onda venerdì 27 giugno 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono visibili anche on demand e in live streaming su Mediaset Infinity.