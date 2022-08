Fosca Innocenti 2: quando inizia, trama, cast, puntate e anticipazioni

Vanessa Incontrada è un’attrice molto cara al pubblico italiano. Le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti sono cominciate lo scorso maggio e già si ipotizza la messa in onda delle nuove puntate. Dal suo lavoro alla storia d’amore con l’affascinante Cosimo: scopriamo qualcosa in più su quello che vedremo prossimamente su Canale 5.

Quando inizia Fosca Innocenti 2

Le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti sono partite lo scorso maggio. La data della messa in onda dei nuovi episodi non è stata ancora comunicata, ma ci sono buone possibilità di vedere i nuovi episodi nel corso della prima metà del 2023.

Fosca Innocenti 2: le puntate

La seconda stagione di Fosca Innocenti dovrebbe avere un totale di quattro puntate, trasmesse nel corso di un mese. Andando6 così a replicare la formula della prima annata.

Trama e anticipazioni

I tempi non sono ancora maturi per avere una sinossi ufficiale di “Fosca Innocenti 2”. Di certo ritroveremo Fosca impegnata nel suo lavoro di vicequestore di Arezzo, che svolge egregiamente anche grazie ad una spiccata sensorialità. Ma oltre alla sprofessione vedremo una Fosca indaffarata con le vicende sentimentali della sua quotidianità: l'amore per Cosimo è ricambiato, ma alcune difficoltà lo metteranno a dura prova. Ulteriore preoccupazione della donna risiede nella possibilità di perdere la fattoria di famiglia e, di conseguenza, i suoi cari animali e la tata Bice. Per tenere tutto

sotto controllo Fosca sarà obbligata a sfoggiare forza e determinazione.

Cast

Anche se non è ancora stato comunicato il cast ufficiale di “Fosca Innocenti 2”, tutto lascia pensare ad una conferma in blocco degli attori già impegnati nella prima stagione della fiction, anche se non sono da escludere new entry. Innanzitutto ritroveremo Vanessa Incontrada nei panni della protagonista Fosca; al contempo è altrettanto scontata la presenza di Francesco Arca, che torna nel ruolo di Cosimo. Gli altri attori, già visti in piccoli o grandi ruoli della serie sono: Desirée Noferini, Cecilia Dazzi: Rosa Lulli, Francesco Leone, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli, Maria Malandrucco, Irene Ferri.

Dove vedere Fosca Innocenti 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di Fosca Innocenti andrà onda in prima tv assoluta su Canale 5. Gli episodi saranno poi visibili anche in streaming - live e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity.