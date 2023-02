Fosca Innocenti 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 4 febbraio 2023, a partire dalle 21.20 va in onda su Canale 5 il quarto e ultimo appuntamento con la serie televisiva “Fosca Innocenti”. Interpretata da Vanessa Incontrada, l’ultimo episodio vede la protagonista difendere il suo casale dalle grinfie di Lapo. Ma intanto un nuovo omicidio bussa alla porta: un giovane profumiere è stato trovato senza vita. Chi è stato ad ucciderlo?

Fosca Innocenti 2, anticipazioni del 3 febbraio 2023

Per "Fosca Innocenti" è già arrivato il momento dei saluti: in onda questa sera su Canale 5, la quarta puntata dell'anno sancisce la conclusione della seconda stagione della serie. Nel nuovo episodio verranno trovate le risposte ad alcune domande rimaste in sospeso.

Questo ultimo appuntamento ha come titolo "Il re dei profumi" e vede la protagonista, interpretata da Vanessa Incontrata, impegnata sia sul fronte lavorativo che su quello privato. Intanto in zona non si può mai stare tranquilli, e un altro caso di omicidio bussa alla porta. Questa volta lo scenario del delitto è un deposito di profumi e la vittima è un giovane profumiere, assassinato durante un concorso. Fosca e la sua squadra iniziano ad indagare: la ricerca del colpevole li conduce a persone che nutrivano rancori e gelosie nei confronti della vittima. Tra tutti i rapporti critici ad emergere è quello che il defunto aveva con il padre adottivo, a sua volta eccezionale profumiere, che sembra avere più di qualcosa da nascondere.

Fosca ha nel frattempo aver ritrovato una giusta armonia con Cosimo (Francesco Arca). Argomenti di cuore a parte, i due devono fare i conti con la figura di Lapo (Giovanni Scifoni). Quest’ultimo è entrato in possesso di importanti documenti che assegnerebbero a lui il casale di Fosca. Ma non è tutto, perché l’uomo sembra aver trovato anche un acquirente per il casale.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 febbraio)

La quarta e ultima puntata stagionale di "Fosca Innocenti" va in onda venerdì 3 febbraio 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, on demand e in live streaming, su Mediaset Infinity.