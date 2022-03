Fosca Innocenti, le anticipazioni della quarta puntata

Stasera, venerdì 4 marzo, alle 21.20 su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Fosca Innocenti. Una fiction poliziesca tutta al femminile, per quattro prime serate, con la regia di Fabrizio Costa. Ambientata in Toscana, questa miniserie con Vanessa Incontrada e Francesco Arca mescola giallo e commedia sentimentale.

La trama

Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) è il Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile, tranne un elemento: le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l'agente Pino Ricci (Francesco Leone). La protagonista ha un gran fiuto, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Giorgia Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e si prende cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate insieme al suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il casale. Il punto debole di Fosca è Cosimo, il suo migliore amico (Francesco Arca), titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro c'è solo amicizia o qualcosa in più?

Le anticipazioni della quarta puntata

Nell'episodio in onda questa sera, intitolato 'Una degna sepoltura', Don Rocco è sato ucciso. A trovare il cadavere è Nasha, una giovane clandestina alla ricerca del fratello di cui ha perso le tracce da anni. Fosca inizia così a indagare nella comunità parrocchiale. Al funerale del prete, celebrato dal viceparroco Don Paolo, partecipano tutti: la restauratrice e mamma single Giovanna, il transessuale Luna e Greta, ex prostituta che Don Rocco ospitava nella canonica. Mentre diventa sempre più evidente che la verità sulla morte del parroco porta con sé un pericoloso segreto, la tensione tra Fosca e Cosimo continua a salire.