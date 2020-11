Violenza contro le donne, la Rai cancella l’intervista di Franca Leosini a Luca Varani

L’intervista realizzata per il programma ‘Storie maledette’ nel 2016 da Franca Leosini a Luca Varani, condannato come mandante dell'aggressione di Lucia Annibali, non sarà più trasmessa come stabilito in precedenza nel palinsesto della 'Domenica Con' in onda oggi su Rai Storia dalle 14 alle 24, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dopo le polemiche sollevate in particolare da Pd e Iv, Rai Cultura ha deciso bloccare la messa in onda "per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori".

Perché la Rai ha bloccato la messa in onda dell’intervista di Franca Leosini a Luca Varani

Il palinsesto della 'Domenica Con' in onda oggi su Rai Storia dalle 14 alle 24 e curato da Franca Leosini – ha spiegato Rai Cultura in una nota - è tutto dedicato, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, a questo tema, per ribadire il rifiuto incondizionato di ogni forma di violenza e per proporre, inoltre, ritratti di donne che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro Paese. All'interno di questo palinsesto, Rai Storia e Franca Leosini avevano deciso di inserire anche l'intervista da lei realizzata nel 2016 per 'Storie Maledette' a Luca Varani, condannato come mandante dell'aggressione di Lucia Annibali, sfregiata con l'acido tre anni prima". Si trattava, sottolinea ancora Rai Cultura, di "un'intervista senza sconti e senza nessun tipo di compiacimento, che ribadiva - condannandola apertamente - tutta la gravità e la gratuità di un gesto criminale. Tuttavia, proprio per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori, Rai Cultura ha deciso di non mettere più in onda quell'intervista, mantenendo la programmazione del film tv 'Io ci sono' con Cristiana Capotondi che fa rivivere il grande coraggio e la straordinaria determinazione di Lucia Annibali".

Il post di Lucia Annibali

La decisione della Rai di sospendere la messa in onda a Luca Varani era stata duramente contestata da Lucia Annibali, vittima della violenza dell’uomo, che su Facebook aveva espresso la sua amarezza.

“Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una giornata che ci esorta ad avere cura e rispetto per la sofferenza delle tante donne che subiscono violenza, in Italia e nel mondo. Ad omaggiare la loro forza e la loro dignità, ad assumerci l’impegno di provare ad alleviare la solitudine che le accompagna”, si legge nel post: “In vista di questa ricorrenza, Rai Storia ha deciso di riproporre l’intervista al soggetto giudicato responsabile dei gravi gesti che hanno colpito duramente la mia vita. Una intervista ritenuta già inopportuna ai tempi, che mi aveva ferito allora, e che mi ferisce ancor di più oggi. Una decisione che poco ha a che fare con quel senso di cura, di rispetto e di impegno. Per questo, anche oggi, come allora, scelgo di non partecipare allo spettacolo della mia vita. Scelgo di esercitare il mio diritto a non sentirmi omaggiata. Preferisco essere io, ogni giorno, a raccontarmi attraverso le mie scelte, le mie idee, i miei pensieri. A scegliere le parole che descrivono la mia forza e le mie insicurezze, il mio coraggio e la mia inquietudine. Perché so che, le mie, saranno le parole più giuste. Perché la storia è mia”.