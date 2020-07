Buon compleanno Franca Valeri, 100 anni di genialità: i film da riguardare su Rai e Mediaset

Franca Valeri compie 100 anni e la tv le rende doveroso omaggio. Palinsesti specifici per il compleanno della geniale attrice e comica, sia in casa Rai che Mediaset.

I film di Franca Valeri su Mediaset

“CINE34”, venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 20.55, propone una serata-omaggio in occasione del compleanno di Franca.

La rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano apre le danze con uno speciale a cura della giornalista del TG5 Anna Praderio. Oltre a interviste di repertorio alla stessa Valeri, sono presenti i contribuiti di cinque donne del cinema italiano: Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Geppi Cucciari, Paola Minaccioni e Piera Detassis.

Alle 21.10, spazio a Parigi o cara, titolo mai andato in prima serata, considerato un autentico cult movie e uno dei film più camp della commedia all'italiana. Diretto da Vittorio Caprioli, scritto e interpretato da Franca Valeri e dallo stesso Caprioli, vede la festeggiata in uno dei suoi ruoli più iconici: quello della "signorina romana". Ecco la trama: Delia Nesti è una prostituta snob, precisa e tirchia, che alterna il lavoro sulla strada a quello in casa. «Una signora è tale anche se batte il marciapiedi» (cit.): Delia, infatti, ha modi signorili così perbene che non denunciano affatto la sua condizione lavorativa. E il suo aspetto perfettino, con ovvie aspirazioni di benessere economico borghese, fa da contraltare a l'essere perennemente borderline con l'illegalità: non solo quale passeggiatrice, ma anche come socia fondatrice di una banda di strozzini del Testaccio.

A seguire arriva un altro cavallo di battaglia della Valeri: Il bigamo. In compagnia di Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Memmo Carotenuto (Nastro d'argento come miglior attore non protagonista), Marisa Merlini, Giovanna Ralli, Carlo Mazzarella, Salvo Randone, Enzo Garinei e Ave Ninchi - diretti da Luciano Emmer - la Valeri interpreta - mirabilmente - una nubile attempata, che cerca di incastrare un uomo piacente. Soggetto di Sergio Amidei e sceneggiatura firmata da Francesco Rosi e Age e Scarpelli, Il bigamo è «congegno comico sagacemente costruito e perfettamente funzionante» (cit. Nuovo Cinema Locatelli), con un «cast meraviglioso. Basterebbe la presenza di Franca Valeri quale presunta prima moglie a giustificare la visione».

I film di Franca Valeri sulla Rai

In occasione del centesimo compleanno, il 31 luglio, anche le reti Rai dedicano una programmazione speciale all'attrice e sceneggiatrice di cinema e teatro, "Signorina snob" della tv italiana. Giovedì 30 luglio alle 23.40 su Rai1 va in onda il documentario "Essere Franca" di Pino Strabioli e Fabio Masi, in cui Franca Norsa, in arte Franca Valeri, è raccontata dai protagonisti dello spettacolo e della cultura come Dacia Maraini, Sabina Guzzanti, Luciana Littizzetto, Christian De Sica e tanti altri. Nella giornata in cui l'attrice spegne 100 candeline, su tutte le reti radio e tv Rai storiche interviste, spazi dedicati e film che l'hanno vista protagonista. L'omaggio parte su Rai1 con "Unomattina Estate" che dedica ampio spazio alla ricorrenza, mentre alle 8.30 Rai Premium ospita il programma "A modo mio", un'intervista intima realizzata da Memo Remigi nel 1977.