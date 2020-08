La figlia di Franca Valeri. “Se ne è andata nel sonno. E non è vero che aveva il Parkinson”

“Se ne è andata nel sonno. Sopita, come ormai era da almeno tre settimane. Un addio alla vita con dolcezza, tranquillità”: così la figlia adottiva di Franca Valeri Stefania Bonfadelli racconta a La Repubblica l’ultimo periodo di vita della grandissima attrice scomparsa ieri a pochi giorni dal suo centesimo compleanno. I funerali si svolgeranno in forma privata e dalle 17 alle 20 sarà allestita la camera ardente al Teatro Argentina di Roma.

“Ho voluto che la camera ardente fosse in teatro, al Teatro Argentina perché Franca doveva tornare in palcoscenico, era un suo desiderio, e il teatro è stata la sua religione”, ha raccontato la donna, cantante lirica, soprano di fama internazionale e mamma di Lavinia, unica nipotina di Franca, definendo la vita privata della madre “uguale a quella pubblica. Una donna forte e sana, e non è vero che aveva il Parkinson come qualche giornale ha scritto. Il suo era solo un tremore senile. Una donna forte, sì”. Una donna “che ha creduto nel proprio lavoro, nelle proprie capacità, nello studio e nella disciplina e su quelle ha costruito la sua arte”.

Funerali Franca Valeri, la figlia: "No fiori, ma donazioni a cani abbandonati"

Il teatro Argentina di Roma è stato scelto per ospitare la camera ardente perché proprio lì l'attrice aveva tenuto il suo ultimo spettacolo. Lo racconta all'Adnkronos Urbano Barberini, attore che ha condiviso il palcoscenico con la regina della commedia negli ultimi 20 anni. "Ringraziamo molto il teatro Argentina, è stato lì che abbiamo fatto il nostro ultimo spettacolo e ci sembrava il posto più adeguato".

"A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo", raccomanda la figlia Stefania Bonfandelli. Ed è proprio la Onlus a ricordarla con un post su Facebook in cui dice: "Ciao Franca! In realtà sarai sempre con noi perché le vere stelle non muoiono mai ma continuano a vivere nel cuore di chi le ha amate ed ammirate. A noi lasci il testimone del tuo amore per gli Animali e continueremo con orgoglio l'opera iniziata da te. Ciao Franca, sei solo dall'altra parte".