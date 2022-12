Belve in onda dopo le 23, Francesca Fagnani non ci sta: la frecciatina alla Rai

Belve ha archiviato un altra stagione con successo e l'intervista di Rocco Siffredi, ma anche quella a Alessandra Celentano, Noemi, Nancy Brilli, all'ex legale di Francesco Totti Annamaria Bernardini De Pace e a Nina Moric, ha sicuramente lasciato il segno. Il re del porno italiano si è lasciato andare ed ha anche pianto parlando della sua dipendenza dal sesso. In merito a ciò Francesca Fagnani, ideatrice e intervistatrice del programma, ha spiegato: "Non dev'essere stato facile raccontare davanti alle telecamere il dramma della dipendenza sessuale, il bisogno di di avere in continuazione rapporti sessuali con donne, uomini, trans. A un certo punto non è stato più in grado di controllare l'emozione". Le sue interviste sono note per puntare alla verità, talvolta anche scomoda. Siffredi "a un certo punto non è stato più in grado di controllare l'emozione. È la bellezza del programma. Quando si svela un lato della personalità in modo prepotente, quando emerge un aspetto inedito, una notizia, un lato del carattere completamente sconosciuto sai di aver fatto centro".

Fagnani, per la sua carriera, oltre a se stessa dice grazie a "Giovanni Minoli a Mixer e Michele Santoro ad Annozero, mi hanno insegnato tutto", poi un grazie anche alla madre che le ha "trasmesso la forza di carattere, la capacità di reagire. Oggi lei non c'è più e io mi sento più sola, col rimpianto di non averle manifestato l'amore che c'era ed era forte".

Belve, il problema non è la seconda serata ma l'orario

A Belve hanno partecipato anche personaggi scomodi, come l'ex camorrista Cristina Pinto, l'ex terrorista Adriaan Faranda e anche se hanno fatto dichiarazioni forti, Pinto ad esempio ha dichiarato di aver sparato e ucciso senza aver provato niente, per Fagnani che si rende conto essere "materia incandescente" lei non ha "nulla da togliere o aggiustare" e spiega: "Ho lavorato tanto sulla criminalità, sul degrado, sulle periferie esistenziali e sociali. Ho imparato a non giudicare e ho visto che il pubblico capisce i fenomeni e sa delimitare il perimetro". Per Fagnani la seconda serata non è un problema, il problema è la lunghezza dei programmi della prima: "La prima serata va troppo in là e la seconda inizia a mezzanotte. Bisognerebbe andare in onda prima, attorno alle 23, per il rispetto del pubblico, dell'ospite e del lavoro di tutti".

Se potesse intervistare qualcuno per un episodio speciale intervisterebbe Giorgia Meloni, le vorrebbe chiedere "a chi e cosa alludeva quando ha detto di non essere ricattabile. E siccome la vedo molto più avanti del suo partito, le chiederei se Fratelli d'Italia oggi non rappresenti un vincolo alla sua affermazione di leader nel mondo moderno".

Francesca Fagnani e Enrico Mentana: insieme da 10 anni

Impossibile poi non provare ad indagare la vita privata di Fagnani. La giornalista è legata a Enrico Mentana da 10 anni, ma alla prima domanda su di lui Francesca tira subito fuori gli artigli: "A lui non fate domande su di me, perché mi dove sempre ammorbare con domande su di lui?". E quando il giornalista del settimanale, Giuseppe Fumagalli, ha provato a incalzare la Fagnani lei ha voluto sottolineare che entrambi hanno il loro lavoro e che lei si è costruita il suo con "20 anni di gavetta". Si sono conosciuti a Cortina nel 2010, ma hanno iniziato a frequentarsi due anni dopo. Nessuna informazioni su loro due come coppia, solo che non parlano di lavoro, ma escono e si bevono un bicchiere di vino. Ad affascinarla di Enrico Mentana è la testa, "una velocità di pensiero impressionante".