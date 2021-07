Francesca Fialdini: "Mara Venier non mi lancia? Le starò sulle balle"

La conduttrice di 'Domenica In' non ha mai annunciato il programma della collega che va in onda subito dopo

Annunciare il programma che va in onda subito dopo si può quasi dire che fa parte della scaletta. Tra colleghi è una gentile consuetudine, ma non fra tutti. Mara Venier, ad esempio, non ha mai lanciato - neanche quest'anno - 'Da noi... A ruota libera', la trasmissione condotta da Francesca Fialdini che segue 'Domenica In'.

Una mancanza che non è passata inosservata neanche alla diretta interessata: "E' un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone - ha detto a Che Tv Fa - Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L'ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa".

Nessun rapporto tra Mara Venier e Francesca Fialdini

Nonostante lavorino nella stessa rete ormai da anni e abbiano diversi amici in comune, come Alberto Matano, tra Mara Venier e Francesca Fialdini i rapporti sono inesistenti. Le due conduttrici non hanno mai avuto modo di conoscersi - e non è detto gli interessi - ma a quanto pare tra loro mancano anche i più basilari convenevoli televisivi. "Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo - ha concluso la Fialdini - Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero".