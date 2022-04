Effetto Terra con Francesca Michielin: il cibo può essere sostenibile?

Il sistema alimentare dell’uomo è una delle più grandi minacce per la biodiversità globale, nonché una delle più pericolose cause d’inquinamento. Basti pensare che il settore agricolo, tra produzione, trasformazione, imballaggio e trasporto dei prodotti alimentari, è responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas serra in Europa, e che il 70% è causato dall’allevamento intensivo. La pesca, inoltre, non è sostenibile per la catena alimentare marina. Le scelte alimentari consapevoli sono quindi oggi più che mai alla base della salvaguardia e del futuro dell’ambiente. In questa nuova puntata di Effetto Terra Francesca Michielin rifletterà, assieme ad alcune esperte, sull’alimentazione sostenibile.

L’appuntamento è su Sky Nature in prima tv alle 21:15.

Mangia, pensa e ama

La blogger ed enogastronoma Silvia Moroni illustrerà alcuni semplici consigli pratici per limitare il nostro impatto ambientale causato dal cibo combattendo gli sprechi. Francesca Michielin incontrerà poi Lorenza Maria Sganzetta, geografa ed esperta in sviluppo sostenibile della catena alimentare. Infine, con Maura Gancitano, la cantante esplorerà i vari significati della parola “attenzione”, da costruire ogni giorno parallelamente alla consapevolezza sul cibo.

Dove vedere Effetto Terra oggi in tv (domenica 3 aprile)

Il nuovo episodio di Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli è in onda stasera in prima serata a partire dalle 21:15 su Sky Nature (canale 124 e 404).