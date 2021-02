Francesco Facchinetti: "Giulia Salemi? Tante volte mi ha chiesto di lavorare, le ho sempre detto no"

Francesco Facchinetti è miele per influencer e personaggi dello star system italiano (o aspiranti tali). L'ex dj, da anni a capo di una delle più importanti agenzie di management - la Newco - ha lanciato molti artisti e cura l'immagine di quelle che sono ormai star, come Giulia De Lellis. A qualcuno, però, ha detto di no.

A ricevere la 'porta in faccia' è stata Giulia Salemi e più volte, come ha fatto sapere Facchinetti a Casa Chi, anche se adesso le carte in tavola sono cambiate: "È venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta". A fargli cambiare idea è la partecipazione dell'influencer al Gf Vip, e a proposito del suo percorso e dell'antagonismo che si è creato in Casa tra lei e Tommaso Zorzi, ha detto: "Chi rimarrà tra loro? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma. Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c'è chi vince e chi trae il massimo profitto - ha continuato - Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti". Infine, ancora riguardo a Giulia: "La conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia". Quando uscirà, però, magari stavolta sarà proprio lui a bussare alla sua porta.