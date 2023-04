Francesco Gabbani showman, due serate su Rai 1: "La tv mi diverte, ma definirlo amore è precoce"

Francesco Gabbani sarà protagonista di un varietà su Rai 1, venerdì 14 e venerdì 21 aprile - in prima serata - che lo vedrà in una veste inedita, quella dello showman. Il cantautore conduce "Ci vuole un fiore", varietà green che affronta con leggerezza il tema dell'ecosostenibilità. Un esperimento televisivo lanciato dalla Rai l'anno scorso, ma stavolta Gabbani sarà solo alla conduzione: "I panni dello showman mi sono stati fatti indossare dalla Rai, dalla loro fiduca - racconta a Today - Dopo l'esperimento dello scorso anno hanno deciso di rioffrirmi questa opportunità, è la prima volta però che conduco da solo a tutti gli effetti. Non l'ho ancora capito se la tv è il mio secondo amore. Definirlo amore è precoce, sto ancora prendendo le misure. Mi diverte, ma ho accettato di farlo per il tema che andiamo a trattare, quello della sensibilizzazione all'ecosostenibilità, a cui sono molto legato".

Nato e cresciuto a contatto con la natura, appena fuori Carrara, Gabbani ha fatto una precisa scelta di vita: "Ho deciso di restare ad abitare nella mia zona, nonostante le difficoltà logistiche del mio mestiere. Sono un ecologista. Ci vuole un fiore lo faccio per questo, non perché ho delle velleità televisive particolari". E ci dà qualche anticipazione sugli ospiti: "Non sono scienziati, né hanno competenze particolari nell'ambito dell'ecologia, ma sono inaspettatamente legati alla natura. Ornella Vanoni ci racconterà una sua passione inaspettata, quella per le api. Ci sarà Levante, che è molto legata ai temi ambientali, avremo Mr Rain, Francesco Arca, Alfa, Giusy Buscemi. E poi due ospiti fissi, per tutte e due le puntate, che sono Nino Frassica e Mario Tozzi".

In queste due prime serate Francesco Gabbani farà anche ascoltare il suo nuovo singolo, L'abitudine: "L'abitudine di cui parla la canzone è pericolosa perché ci porta fuori strada rispetto a quello che dovremme essere il senso della nostra esistenza - spiega - Il nostro modo di vivere oggi ci porta a essere incastrati in un consumismo sfrenato. L'idea di intravedere la felicità nel possesso materiale delle cose di intrappola. La felicità è altro". Il rapporto con la natura è la sua abitudine irrinunciabile, le docce troppo lunghe, invece, quella di cui dovrebbe imparare a farne a meno. Infine sul ritorno a Sanremo, che nel 2017 ha vinto con Occidentali's Karma: "Ci tornerei sempre volentieri perché per me è un luogo felice e ho bellissimi ricordi, però ci deve essere una canzone che mi ci porta. Non ci andrei tanto per andarci. Sanremo va onorato con la canzone giusta, non va sprecata come occasione".