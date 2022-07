Francesco Giorgino via dal Tg1: svelato il nuovo ruolo del giornalista

Francesco Giorgino fuori dal Tg1, ma non dalla Rai. Il giornalista e vicedirettore della testata di informazione che qualche settimana fa è uscito dalla scena della conduzione del telegiornale, ricoprirà adesso in azienda il ruolo di direttore editoriale per l'offerta informativa.

"Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale": questa la comunicazione ufficiale del Comitato di redazione del telegiornale della prima rete del servizio pubblico.

Giorgino passa così alla struttura guidata da Giuseppina Paterniti che andrà in pensione a fine anno lasciando così la guida proprio al giornalista che aveva rifiutato la conduzione della rassegna stampa delle 6.30. Per motivare il rifiuto si era parlato di motivi di salute e il nome di Giorgino era stato accostato prima al nuovo talk di prima serata di Rai2 poi a uno spazio nella seconda serata del lunedì su Rai1.

Come cambia il Tg1: chi va dove

Oltre a Giorgino, i nuovi sposamenti riguardano anche Laura Chimenti, pure lei rimossa dalla guida del Tg1 delle 20 dopo il no alla rassegna del mattino, che ha condotto l'edizione delle 13.30. Senza conduzione, invece, Emma D’Aquino, ancora in forza al Tg1 perché impegnata su Rai3 con due nuovi progetti: “Ribelli” al sabato pomeriggio, prima del ritorno in onda di “TvTalk“, e probabile conduttrice della nuova stagione di “Amore Criminale”.

Quanto al Tg1, riconfermati sono Alessio Zucchini, Elisa Anzaldo, Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti che, come anticipa Il Fatto Quotidiano, debutteranno nelle prossime settimane.