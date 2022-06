Francesco Giorgino lascia il Tg1? I dubbi dopo i saluti ai telespettatori (Video)

Mano alzata in segno di saluto ai telespettatori e "arrivederci a tutti": così Francesco Giorgino ha concluso ieri, mercoledì 15 giugno 2022, l'edizione delle 20 del Tg1 da lui condotto in questi giorni. Un congedo piuttosto inusuale per il volto dell'informazione di Rai1 che ha sollevato qualche dubbio sulla sua permanenza nel telegiornale di cui è anche vicedirettore.

Francesco Giorgino lascia il Tg1? Le indiscrezioni

Come ricostruisce il sito Davide Maggio, nei giorni scorsi il giornalista era dato in uscita dal Tg1 per passare alla conduzione di un nuovo talk show su Rai2 a partire dalla prossima stagione. La possibilità sarebbe poi sfumata, ma il vero motivo del malcontento non starebbe in questo cambio, quanto nelle trasformazioni apportate da Monica Maggioni.

La direttrice del Tg1 ha intenzione di ampliare l'informazione di Rai 1 fin dalle prime ore della giornata, affidando l’appuntamento delle 6.30 con Tg1mattina – Rassegna Stampa ai cinque volti noti dell’edizione delle 20.00. Ma se Alessio Zucchini ed Elisa Anzaldo hanno dato il loro consenso, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti si sarebbero rifiutati di condurre la Rassegna Stampa del mattino. Stando a quanto scrive Il Giornale d’Italia, dunque, Maggioni avrebbe deciso di rimuovere Giorgino dalla conduzione del Tg1 e di far passare D’Aquino e Chimenti all'edizione delle 13.30. Per ora si resta nel campo delle ricostruzioni ipotetiche, ma l'inconsueto saluto di Giorgino sembra andare nella direzione di un'atmosfera effettivamente tesa nell'ambito dell'informazione del primo canale.