Mediaset cancella 'Panchinari' dopo due puntate: il commento di Francesco Oppini

È durata solo due settimane l’esperienza di Francesco Oppini e Fjona Cakalli al timone di Panchinari, programma dedicato alla Champions League e trasmesso il mercoledì alle 20:45 sulla piattaforma Mediaset Infinity. La decisione è stata comunicata dallo stesso conduttore attraverso alcune storie Instagram dove ha spiegato che già da domani la trasmissione dedicata alla massima competizione europea di calcio non ci sarà.

“Il progetto termina qua, almeno per il momento” ha raccontato: “Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no. Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate”. Oppini ha poi proseguito aggiungendo che per i nuovi progetti i dettagli vadano rivisti e studiati ancora per ottenere la giusta formula e ha ringraziato gli spettatori che hanno portato in tendenza Twitter le due puntate con l’hashtag del programma.

Al momento, dunque, l’appuntamento con i fan è nelle altre trasmissioni in cui l’opinionista sportivo parlerà come sempre di calcio, sua grande passione.