Francesco Vecchi papà bis: l'annuncio inaspettato a Mattino 5

(Il momento dell'annuncio a Mattino 5)

Questa mattina, 23 giugno, è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Mattino 5. A fare gli onori di casa Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i due conduttori, che hanno salutato calorosamente il loro pubblico numeroso (con tanto di battutina pungente alla Rai) e anche la caporedattrice Lucia Bucolo.

Quando Bucolo ha preso la parola ha voluto dedicare alcuni per parlare di tutte le persone che lavorano al programma, ma in particolare ha voluto mandare un saluto speciale alle collaboratrici che sono diventate mamme, a quelle che presto lo diventeranno e poi anche ad un papà. Nessuno si aspettava che Lucia facesse il nome di Vecchi, ma sorpresa: il conduttore presto diventerà padre-bis. L'annuncio non era programmato e infatti ha lasciato senza parole Francesco che non ha voluto commentare la notizia data in diretta tv e si è limitato ad un "No comment" sussurrato.

Il primo figlio di Vecchi, e della moglie Tina La Loggia, è nato nel 2021 e fu proprio il conduttore a dare la notizia dallo studio del programma. I due si sono conosciuti proprio negli studi Mediaset in quanto anche Tina lavora a Mattino 5, Vecchi e La Loggia, dopo tre anni di fidanzamento, sono convolati a nozze poco prima della nascita del primogenito. "Ho capito subito che era la donna della mia vita, perché in ogni istante lontano da lei pensavo a che cosa dirle a che cosa fare affinché si accorgesse di me ed alla fine ci sono riuscito”, confidò Vecchi in un’intervista anni fa.