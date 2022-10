Franco Gatti, il dolore per la morte del figlio nell'ultima intervista a Today

La morte di Franco Gatti rievoca inevitabilmente gli ultimi anni dell'artista genovese, segnati drammaticamente dalla scomparsa del figlio Alessio. Era il 2013 quando la notizia della morte del ragazzo, nato dall'amore per la moglie Stefania Picasso, coprì con un velo di tristezza il Festival di Sanremo a cui lo stesso Gatti con il gruppo dei Ricchi e Poveri avrebbe dovuto partecipare. Ad annunciare la scomparsa fu il conduttore di quell'edizione Fabio Fazio: "Mi ha appena telefonato Angelo dei Ricchi e Poveri per dirmi che è mancato il figlio di Franco Gatti, un ragazzo di 23 anni. E quindi ovviamente stasera non ci saranno".

Alessio Gatti era stato trovato senza vita in un appartamento: "Sono cose che ti segnano pesantemente" dirà qualche mese dopo Gatti parlando di un dolore devastante, respirato suo malgrado sette anni dopo quando accettò di tornare sul palco dell'Ariston con il suo storico gruppo da cui si era allontanato professionalmente nel 2016. Intervistato da Alberto Pezzella per Today proprio in occasione della reunion dei Ricchi e Poveri nel Festival di Sanremo 2020, Franco Gatti raccontò l'amarezza per il ricordo del figlio sempre vivo soprattutto in quell'occasione: "Questo è il 13esimo Festival per me, è un amore e odio perché quando ero qua è mancato mio figlio" confidò visibilmente emozionato.

Di seguito l'intervista-video a Franco Gatti