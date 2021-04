Frank Matano pubblica il video della cena tra i comici di Lol, ma fa una gaffe

Frank Matano combinaguai. Nella giornata di ieri il comico ha pubblicato un video che vede riunito il cast di 'Lol - Chi ride è fuori' al gran completo, ma le immagini hanno generato un grande equivoco. "Il giorno prima", è la didascalia a corredo della clip. Un post che ha lasciato intendere il contrario di quanto suggerito dalla prima puntata del comedy show targato Amazon Prime Video, ovvero che i comici in gara si fossero confrontati prima del debutto nel programma.

Chi ha visto 'Lol' può ben comprendere la portata della gaffe: nel corso della puntata d'esordio dello show, l'ingresso dei protagonisti è accompagnato dalla grande sorpresa dei compagni, evidentemente stupiti nel ritrovarsi davanti colleghi che proprio non sapevano essere stati ingaggiati per la trasmissione. Ragion per cui quella frase "il giorno prima" ha fatto gridare alla montatura. Il clamore sui social è stato immediato. Peccato però che poco dopo è arrivato il chiarimento: "Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme. Spero di aver chiarito". Intanto gli spettatori restano in attesa delle prossime puntate dello show, tra i più seguiti dell'ultimo weekend: la data da segnare sul calendario è giovedì otto aprile 2021, quando saranno diffusi gli ultimi due episodi, ciascuno della durata di mezz'ora.