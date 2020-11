Tu si que vales, la battuta sui cinesi che non è piaciuta al pubblico (VIDEO)

E' polemica per una frase sui cinesi pronunciata ieri durante l'ultima puntata di Tu si que vales dal comico Dino Paradiso.

La battuta sui cinesi

In occasione della finale, Paradiso ha proposto uno sketch in cui ha fatto riferimento alla scuola, ma è incappato in uno scivolone che ha sollevato critiche online, su Twitter in particolare. "‘Adesso bambini facciamo un bel disegno’ - ha detto Dino - i miei amici presero i colori e avevano tutti i Faber Castell, io avevo una scatola di colori cinesi. Me ne accorsi perché erano tutti gialli. C’era il giallo oro, il giallo paglierino, giallo oro, già l’ho detto".

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. "Che schifo di battuta, ma perché questo razzismo?". E ancora: "Tu Si Que Vales o Tu Si Que Sei Razzista".

Chi è Dino Paradiso

Dino Paradiso, comico lucano, si definisce sui social "distributore di buonumore". Il suo è un talento scoperto presto dall’attrice Serena Dandini che lo ha selezionato insieme ad altri 19 ragazzi perché studiasse nella sua scuola per attori comici, aperta a Potenza.

Di sé racconta: “Il mio primo spettacolo comico l’ho tenuto in prima media e, contrariamente a quello che diceva la mia professoressa di italiano, e cioè che io dovevo intraprendere un percorso scolastico di genere artistico/teatrale, la mia inclinazione ad animare e allietare il pubblico l’avevo considerata quasi come un hobby”.

Gli ascolti record di Tu si que vales

Si conclude così una delle edizioni più seguite di Tu si que vales. La finale ha segnato uno share del 33.09% pari a 6 milioni e 165mila spettatori. Si tratta del risultato audience più alto dal 2014 ovvero dalle ultime 7 stagioni di messa in onda. Dodici puntate, 12 vittorie consecutive per una stagione straordinaria che consente al talent di aggiudicarsi il titolo di programma piu visto della tv.

In basso, i video dell'esibizione di Dino Paradiso