Dove vedere Fratelli di Crozza 2022, streaming e diretta tv: NOVE, Discovery+

Dopo il successo di ascolti dell’ultima stagione, con picchi di oltre il milione e mezzo di spettatori, torna finalmente in prima serata sul NOVE Fratelli di Crozza, uno degli show del venerdì più visti dagli italiani. Tra i tanti personaggi, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Premio Nobel Luc Montaigner, il comico genovese Maurizio Crozza vestirà per la prima volta i panni anche del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la débâcle subita nei giorni della corsa al Colle. Con la sua storica “spalla” Andrea Zalone, non mancheranno sicuramente siparietti dalle risate garantite.

Dove vederlo in tv

La nuova stagione di Fratelli di Crozza inizia oggi venerdì 18 febbraio, con la prima puntata a partire dalle 21:25 in diretta tv sul canale NOVE, al tasto 9 del digitale terrestre e Sky canale 145. Lo show di Maurizio Crozza andrà in onda ogni venerdì in prima serata.

Streaming live e on demand

La diretta sarà integralmente disponibile in live streaming sul sito ufficiale di NOVE. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand subito dopo la messa in onda sulla piattaforma di streaming discovery+ per tutti gli abbonati al servizio, che potranno anche accedere a tutte le puntate complete delle prime cinque passate stagioni.