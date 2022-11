Salta Fratelli di Crozza: il comico positivo al Covid

Salta la puntata di Fratelli di Crozza di venerdì 25 novembre 2022. Maurizio Crozza è risultato positivo al covid. A renderlo noto è il canale Nove che ogni settimana trasmette lo spettacolo del comico genovese dove monologhi e imitazioni sono al centro dello spettacolo prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. Al posto della decima puntata verrà trasmesso il best of I Migliori Fratelli di Crozza. La puntata inedita verrà poi recuperata in coda alla stagione in onda.



Fratelli di Crozza è visibile in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. Il programma è scritto da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.