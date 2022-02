Fratelli di Crozza in prima serata su NOVE: la crisi europea tra monologhi e personaggi

Dopo il successo di ascolti registrato con la prima puntata di venerdì scorso (con picchi di oltre 1,3 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share), Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza oggi in venerdì 25 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+.

Fratelli di Crozza: nuovo episodio

Come di consueto, al centro della puntata di Fratelli di Crozza ci saranno sempre i principali fatti di attualità, politica e società, raccontati da Maurizio Crozza con le sue riflessioni, i suoi monologhi e, ovviamente, i suoi immancabili personaggi. Non mancheranno quindi certo considerazioni e pensieri sull’attuale situazione in Ucraina, dove Putin ha iniziato a muovere le truppe russe. Attraverso le parole di Calenda, Forchielli, Red Ronnie, Briatore e tanti altri spazieremo così nella più stretta attualità, il tutto con la comicità e la satira unica dello showman genovese.

Chi è Maurizio Crozza

Comico classe 1959, Maurizio Crozza è uno dei più famosi personaggi televisivi italiani. Ha ottenuto la notorietà in Mediaset con il programma Mai dire gol. Per quasi dieci anni è stato il volto principale di LA7 con Crozza Italia e Crozza nel paese delle meraviglie, mentre dal 3 marzo 2017 conduce Fratelli di Crozza. Prodotto da ITV Movie per Discovery Italia e realizzato di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico, è uno degli show più seguiti del venerdì sera.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 25 febbraio)

Fratelli di Crozza va in onda questa sera alle 21:25 in diretta su NOVE. Sarà visibile anche in live streaming sul sito ufficiale e on demand sulla piattaforma discovery+, dove è possibile anche rivedere tutti gli episodi completi delle passate stagioni.