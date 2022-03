Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni della nuova puntata

Dopo le cifre record di settimana scorsa, con i picchi di oltre 1,7 milioni di telespettatori e il 6,5% di share, Fratelli di Crozza torna stasera con un nuovo appuntamento all’insegna della satira e dell’attualità. La diretta è su Nove a partire dalle 21:25.

Fratelli di Crozza: nuovo episodio

Maurizio Crozza è pronto a commentare e analizzare i principali fatti di politica e attualità della settimana con la sua solita inarrestabile satira e la sua implacabile ironia. Non mancheranno naturalmente monologhi di riflessione su ciò che sta accadendo in Ucraina, sul rincaro energia, sulla situazione politica italiana e tanto altro. Immancabili ovviamente anche le sue maschere, mise en scéne brucianti ed esilaranti con il comico a vestire i panni di Zaia, De Luca, Feltri, Cingolani e tanti altri ancora.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 25 marzo)

Fratelli di Crozza va in onda oggi in prima serata in diretta su NOVE a partire dalle 21:25. Sarà visibile anche in live streaming sul sito ufficiale e on demand sulla piattaforma discovery+, dove è possibile anche rivedere tutti gli episodi completi delle passate stagioni.