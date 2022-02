Torna "Fratelli di Crozza", l'imitazione della Casellati è esilarante: il video

Dopo il successo della scorsa edizione, con picchi di ascolti oltre il milione e mezzo di spettatori, torna finalmente Fratelli di Crozza, lo show del venerdì di Maurizio Crozza in prima serata sul NOVE.

Fratelli di Crozza, anticipazioni nuova stagione

Numerosi sono i personaggi impersonati da Maurizio Crozza già anticipati (e diventati rapidamente virali) in rete: da Sergio Mattarella, fresco di rielezione a presidente della Repubblica, al Premio Nobel Luc Montaigner e le sue teorie astruse. Il comico genovese porterà sul palco per la prima volta anche l’imitazione del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, uscita pesantemente sconfitta dalla corsa al Quirinale; “Ho mandato seimila messaggi per essere eletta Presidente della Repubblica, ma non ce l’ho fatta. Quindicimila per fare Miss Italia, ma nessuna risposta… ed è per questo che mi rivolgo a te, caro Amadeus, fammi cantare con Massimo Ranieri la serata dei duetti a Sanremo. Sia chiaro io quest’anno qualcosa me la devo portare a casa altrimenti invado l’Ucraina insieme a Putin”.

Chi è Maurizio Crozza

Comico genovese classe 1959, Maurizio Crozza è uno dei più famosi personaggi televisivi italiani. Dopo l’esordio col gruppo Broncoviz in Rai, ha ottenuto la notorietà in Mediaset con il programma Mai dire gol. Per quasi dieci anni è stato il volto principale di LA7 con Crozza Italia e Crozza nel paese delle meraviglie, mentre dal 3 marzo 2017 conduce Fratelli di Crozza, uno degli show più seguiti del venerdì sera.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 18 febbraio)

Fratelli di Crozza inaugura la nuova stagione questa sera alle 21:25 in diretta su NOVE. Sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+.