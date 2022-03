Fratelli di Crozza: stasera su Nove nuovi pungenti monologhi ed esilaranti imitazioni

Con i picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share di settimana scorsa, Maurizio Crozza torna in prima serata su Nove con il terzo appuntamento di Fratelli di Crozza, in onda questa sera in diretta a partire dalle 21:25.

Fratelli di Crozza: nuovo episodio

Ancora una volta, inevitabilmente, sarà la situazione di guerra in Ucraina e la crisi europea a occupare un ruolo di rilievo in questa serata di Fratelli di Crozza. Lo showman genovese Maurizio Crozza rifletterà sull’attuale situazione con i suoi pungenti monologhi ma anche con la sua inimitabile satira e attraverso le sue esilaranti imitazioni dei personaggi della politica e dello spettacolo. Ascolteremo così le parole di Mario Draghi, avremo un parere da parte di Berlusconi - amico di vecchia data del presidente russo Putin - ascolteremo le analisi più o meno lucide di Vittorio Feltri, Vincenzo De Luca e tanti altri.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 4 marzo)

Fratelli di Crozza va in onda oggi in prima serata in diretta su NOVE a partire dalle 21:25. Sarà visibile anche in live streaming sul sito ufficiale e on demand sulla piattaforma discovery+, dove è possibile anche rivedere tutti gli episodi completi delle passate stagioni.