‘Fratelli di Crozza’ sospeso per Covid

Venerdì 26 marzo non andrà in onda il consueto appuntamento con ‘Fratelli di Crozza’. Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della redazione del programma, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso in via precauzionale di sospendere la puntata prevista. Al posto dell’appuntamento live verrà trasmessa una replica dello show. ‘Fratelli di Crozza’ tornerà live sul NOVE dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale.

Lo show è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia e firmato, oltre che dal protagonista Maurizio Crozza, anche da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.