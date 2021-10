Fabrizio Frizzi, il ricordo del fratello Fabio

Sono passati tre anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma il suo ricordo è sempre vivo nei colleghi, nel pubblico e soprattutto nelle persone che lo amavano e lo amano tuttora. A Oggi è un altro giorno il ricordo del fratello Fabio, che non contempla la malinconia tantomeno lo sconforto: "Io Fabrizio lo ricordo con gioia, sempre - ha detto a Serena Bortone - Basta. L'ingiustizia della vita la conosciamo bene. Lo dico spesso alla gente: 'In tante famiglie ci sono dei problemi'. Io ovviamente l'ho vissuta e la vivo malissimo, ma come tanti altri. Succede".

A dare forza a Fabio Frizzi è anche l'affetto che c'è ancora oggi intorno al conduttore, scomparso prematuramente a 60 anni. "Non c'è più ma c'è questo bellissimo alone, anche in Rai" ha spiegato, orgoglioso del fatto che in molti gli fanno notare la loro grande somiglianza.

"Una famiglia di un certo tipo"

Il ricordo va anche al Fabrizio più privato, quello vissuto da Fabio fin da bambino: "Abbiamo avuto la fortuna di capitare in una famiglia di un certo tipo - ha detto ancora il fratello del conduttore - con nonna, zia, tutti insieme. La auguro a tutti, perché poi nella vita può capitare tutto ma sono importanti i paletti che loro hanno piantato. Ci hanno insegnato ad avere i piedi per terra e soprattutto a vivere con onestà".