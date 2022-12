Freddie Mercury - The Great Pretender, stasera in tv: le anticipazioni

Va in onda oggi, 17 dicembre, su Nove il documentario “Freddie Mercury - The Great Pretender” (il titolo è tratto da una sua canzone). Un racconto dell’ultima fase di carriera dei Queen, ma soprattutto un focus sul suo frontman: tra le voci più importanti della storia del rock, prematuramente scomparso all’età di 45 anni.

Freddie Mercury - The Great Pretender”: le anticipazioni

Freddie Mercury è tra i più amati frontman della storia del rock, nonché tra le voci più influenti della musica popolare del ‘900. Mai scalfito, il suo mito è stato rinvigorito dal film “Bohemian Rhapsody”, che ha diviso la critica e i fan più esigenti, ma al contempo è stato capace di rendere nota la figura di Mercury anche alle giovani generazioni.

Britannico di origine persiana (il suo vero nome è Farrokh Bulsara), nel 1970 Mercury ha fondato i Queen inseme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Taylor, ai quali si aggiunse in un secondo momento il bassista John Deacon. Tra gli anni ’70 e gli ’80 i Queen sono stati tra le band di maggiore successo della scena della musica pop e rock. Malato di Aids, il cantante morì nel 1991 a 45 anni, dopo una intensa e gloriosa carriera.

In onda questa sera su canale Nove, il documentario “Freddie Mercury - The Great Pretender” racconta i Queen ma soprattutto si concentra sul Mercury privato degli ultimi anni: dalla fama all’omosessualità, dalla vena artistica fino alla prematura morte. Una visione destinata ad emozionare i fan dell’artista, ma anche capace di raccontare una personalità forte, ancora oggi amato da milioni di fan in tutto il mondo.

Dove vedere “Freddie Mercury - The Great Pretender” in tv e in streaming (17 dicembre 2022)

"Freddie Mercury - The Great Pretender" va in onda oggi, sabato 17 dicembre, in prima serata su Nove, a partire dalle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.