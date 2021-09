"Free Guy" (su Disney+) è il film che realizza il sogno di milioni di 30-40enni

Da oggi, 29 settembre, su Disney+ è disponibile Free Guy - Eroe per gioco, il film (uscito al cinema l'11 agosto) che parla di un personaggio di un videogioco che capisce di essere un personaggio di un videogioco.

Probabilmente basta già la frase precedente per convincere più di qualcuno, che magari ha tra i 30 e i 45 anni, a dare una possibilità a Free Guy. Ma se avete bisogno di qualche informazione in più, questa recensione proverà a convincervi a guardare quanto prima una delle commedie più belle del 2021.

Di cosa parla Free Guy

Il riassunto in una riga l'abbiamo già fatto, ma per essere meno sintetici ecco la storia di questo film prodotto dalla 20th Century Film (di proprietà della Disney, ovviamente).

All'inizio del film, Guy (Ryan Reynolds, ovvero Deadpool) è il narratore che ci presenta la sua città, Free City, dove - per i nostri standard - c'è giusto un pizzico di violenza di troppo per essere definito un bel posto in cui vivere.

Ma Guy ci vive e ci lavora, facendo l'operatore di sportello in banca tra una chiacchiera e l'altra col suo amico Buddy (Lil Rel Howery, in un'altra ottima interpretazione dopo Gli amici delle vacanze). Il suo sogno è di trovare la ragazza dei suoi sogni, possibilmente che abbia i suoi stessi discutibili gusti musicali e alimentari.

Finché un giorno incontra Molotovgirl (Jodie Comer, già vista in Killing Eve) e se ne innamora subito. Prova a parlarci, ma lei lo allontana con disprezzo, dicendogli di ripresentarsi quando il suo punteggio sarà di almeno 100 punti.

Sì, perché ovviamente Molotovgirl è - a differenza di Guy - una persona vera, che sta cercando qualcosa all'interno del gioco che possa aiutare lei e il suo ex socio Keys (Joe Keery, lo Steve di Stranger Things). Mentre Guy è solo un "non player charachter" (NPC, in italiano PNG "personaggio non giocatore"), una sorta di comparsa virtuale, che però inizia a capire delle cose.

Ad esempio, comprende che anche lui può indossare gli occhiali da sole che a Free City vengono indossati solo dai cosiddetti "eroi" (che poi, eroi spregevoli come quelli di The Boys...). E indossando quegli occhiali si vedono un sacco di cose... E insomma, prima di iniziare a spoilerare ci fermiamo qui, invitandovi a dare uno sguardo ai trailer del film, in italiano e in inglese.