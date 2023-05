Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 1° maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di "Freedom - Oltre il confine". Roberto Giacobbo e il suo team ci conducono, grazie a riprese eccezionali e straordinari permessi, in luoghi di rado visti da occhi umani. I racconti di vecchie popolazioni acquisiscono in tal modo una suggestione inedita.

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 1° maggio

Nella dodicesima e penultima puntata di "Freedom - Oltre il confine", il racconto di Roberto Giacobbo parte dall' Umbria, e più precisamente da Cascia e Roccaporena (province di Perugia). Qui andiamo alla scoperta dei luoghi dove ha vissuto la celebre Santa Rita, "la Santa degli Impossibili" invocata per casi particolarmente complicati. Il viaggio di "Freedom" attraversa i luoghi della clausura e la teca dove riposa la Santa. Una visione emozionante per i fedeli, ma non solo. Le telecamere del programma di Italia 1 giungono poi nel Lazio, a Villa Mondragone, la Villa dei Papi. Una struttura edificata dal XVI secolo con gli Altemps e poi i Borghese, che si affaccia sulla zona dei Castelli Romani. Fino al 1626 ospitò le corti papaline ed è qui che accadde un fatto fuori dall'ordinario: Papa Gregorio XIII strinse la distanza tra il calendario solare e quello civile, abolendo così 10 giorni che furono, all'epoca, quelli che andavano dal 5 al 14 ottobre 1582. Il team di "Freedom" approda poi in Sicilia, ad Erice (Trapani). Una zona, dice la storia, prescelta per ospitare eminenti personalità del panorama mondiale. La leggenda narra di uomini che in tempi antichi avrebbero lasciato misteriosi simboli sulle rocce della città. Qui Giacobbo incontra il professore Antonio Zichichi, tra i più importanti scienziati italiani, che affronta un discorso dove trovano spazio argomenti alti come fede, scienza e storia. L'appuntamento odierno fa tappa anche ad Alessandria d’Egitto, quintessenza del connubio antichità e modernità. Fondata da Alessandro Magno, la città nasconde le catacombe di Kom el-Shoqafa: si tratta della necropoli greco-romana più grande d’Egitto, che possiede una profondità di oltre 30 metri per tre livelli scavati nella roccia. Ci troviamo al cospetto di una delle Sette Meraviglie del Mondo Medievale.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (1° maggio 2023)

La nuova puntata di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 1° maggio 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.