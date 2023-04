Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 24 aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1, Roberto Giacobbo conduce una nuova puntata di "Freedom - Oltre il confine", programma che si avvale di eccezionali riprese video in luoghi talvolta inesplorati e pericolosi. Luogo simbolo dell'odierno appuntamento con il programma è l'Egitto, con un focus sul Faraone Ramses II (e la sua tomba nella Valle dei Re a Luxor).

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 24 aprile

L'Egitto è il luogo di riferimento della nuova puntata di "Freedom - Oltre il confine", programma targato Italia 1 nel quale Roberto Giacobbo ci guida in storie e territori suggestivi e in alcuni casi inediti. L'obiettivo è quello di andare al di là delle narrazioni tramandate nel tempo e concentrarsi su punti oscuri e inquietanti. Per fare ciò le telecamere di "Freedom" si spingono in punti geografici di rado calcati da esseri umani e in cunicoli rischiosi e a volte inquietanti.



L'archeologo ed egittologo egiziano Zahi Hawass ci accompagna alla scoperta della tomba del faraone Ramses II (1303 a.C. – 1213 o 1212 a.C.) , protagonista principale dell'Antico Egitto: il suo regno è durato quasi 70 anni; decenni che rappresentano l'età dell'oro della nazione. Siamo di fronte alla più grande tomba della Valle dei Re, a Luxor. Lo speciale è arricchito da un denso dialogo tra Hawass e Giacobbo, collaboratori da oltre 20 anni.

La troupe di "Freedom" si sposta poi a Vicovaro, a 40 km da Roma. Qui passano due degli 11 acquedotti che anticamente fornivano l’acqua alla città. Le riprese del programma si spingono nel sistema di distribuzione delle acque potabili, per delineare delineare gli elaborati sistemi idraulici del passato. Una panoramica che il programma di Italia 1 rende ancor più affascinante mediante l'utilizzo della grafica 3D. Un terrificante terremoto, avvenuto durante il I secolo d.C., interruppe uno dei due acquedotti. Roberto Giacobbo si cala nel canale che salvò il sistema idrico romano.



"Freedom - Oltre il confine" fa poi ritorno allo storico Teatro Civico di Vercelli. Qui il racconto si concentra su Giovanni Battista Viotti,un grande musicista e compositore del Settecento, che rivoluzionò il modo di suonare il violino, inventando l’archetto moderno. Il percorso di vita di Viotti potrebbe celare un incredibile segreto: secondo alcune voci potrebbe infatti essere lui l'autore delle musiche della Marsigliese, il celeberrimo inno nazionale francese. Giacobbo incontra il maestro Guido Rimonda per analizzare questa teoria.

Il programma di Italia 1 giunge anche Sardegna, nell’Isola di San Pietro. Qui ha vita la storia di Carloforte, tra pirati, battagle, un'antica salina e dei fenicotteri rosa.



Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 aprile 2023)

La nuova puntata di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.