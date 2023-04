Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 3 aprile 2023, a partire dalle 21.25, Italia 1 trasmette una nuova puntata di "Freedom - Oltre il confine". Roberto Giacobbo introduce reportage inediti che illustrano luoghi sconosciuti ai più. con immagini spesso inedite, al contempo affascinanti e inquietanti. Nella puntata di questa sera le telecamere del programma si muovono da Mantova all'Egitto, da Roma a Napoli.

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 3 aprile

Il primo reportage della serata si sofferma sul Palazzo Te di Mantova, centro del 1500 italiano. Intrighi politici, matrimoni e alleanze: luogo di grandi tesori d'arte, qui venne realizzata la Sala dei Giganti, primo esempio di effetto immersivo della storia: per l'epoca si trattava di effetti speciali straordinari.

Il racconto di Roberto Giacobbo si sposta poi sulla Comunità Ebraica di Roma, un rapporto che dura da oltre 2000 anni. Gli operatori del programma di Italia 1 attraversano tutte le tappe di questa storia millenario: dai luoghi di culto alle antiche catacombe, fino all'importante cimitero dell’Aventino.

"Freedom" torna poi in Egitto, per indagare su un grande mistero: è possibile che i primi faraoni avessero residui di sangue divino? Per addentrarsi nelle leggende egizie, le telecamere di "Freedom" sono scese nelle profondità della Piramide di Djoser (a Saqqara), raccontando in particolar modo la storia del faraone gigante Sanakht.



Da Napoli, Giacobbo perlustra Villa Rosebery, una delle sue residenze estive del Presidente della Repubblica: a partire dal 1957, sono dieci i presidenti di casa nostra che hanno soggiornato qui, luogo che vide importante evento storici come l’abdicazione del Re Vittorio Emanuele III. "Freedom" mostra, per la prima volta, il sotterraneo segreto della Villa.

La parentesi finale è dedicata al Museo della Tortura di San Gimignano (provincia di Siena), un luogo che contiene terribili strumenti di tortura risalenti al Medioevo.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 aprile 2023)

La nuova puntata di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 3 aprile 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.