Freedom - Oltre il confine, questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

Quella che va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1, è l'ultima puntata stagionale di "Freedom - Oltre il confine", il programma con Roberto Giacobbo che permette allo spettatore di calarsi - grazia anche a riprese eccezionali - in luoghi dallo straordinario fascino, spesso strettamente legati a storie misteriose e tutte da decifrare.

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 8 maggio

Nel corso della tredicesima e ultima puntata stagionale, le telecamere di "Freedom" raggiungono tanti territori, italiani e non, per dare risalto a vicende nascoste, leggende millenarie, pareri di illustri personalità. Facciamo in prima battuta un salto nella Palermo di fine 800. I Florio - ribattezzati i "Leoni di Sicilia" - attirarono importanti uomini della cultura e della mondanità internazionale. Questa sera scopriamo i luoghi dove hanno vissuto, tra i quali spicca la Tonnara di Favignana. "Freedom" si sposta poi in Egitto aprendo una pagina di suggestione unica dedicata alla mitica e misteriosa Sfinge. Con immagini straordinarie scendiamo all'interno della vasca dell'enorme statua. Sono tante le domande alle quali Giacobbo prova a dare possibili risposte: chi l'ha realizzata e quando? Esiste una "sfinge gemella"? Il programma di Italia 1 sposta poi il centro del discorso su un tema particolarmente complesso: quello della vita prenatale, momento cardine dell’esistenza. I dubbi sul periodo trascorso nell'utero materno riguardano la possibilità o meno di quella fase di influenzare il futuro degli uomini e delle donne che verranno. Per rispondere ai tanti questiti, Roberto Giacobbo incontra il professore emerito di ginecologia Salvatore Mancuso. Ultima tappa stagionale di "Freedom" è quella toscana, alle pendici del Monte Pisano. Qui sorge la suggestiva Villa di Corliano. Fulcro centrale di molte epoche storiche, che ha visto tanti scienziati e letterati dibattere su temi alti e cercare punti d'incontro tra vita e morte. Qualcuno dice che il luogo abbia ispirato Mary Shelley per la scrittura del classico letterario "Frankenstein"; sono tanti, comunque, coloro che hanno qui vissuto strane esperienze, a loro dire di fenomeni paranormali.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (8 maggio 2023)

L'ultima puntata stagionale di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.