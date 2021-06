'Friends', James Michael Tyler: "Ho un cancro, per questo non c’ero alla reunion"

Alla reunion di Friends andata in onda lo scorso 27 maggio non ha potuto prendere parte Gunther, personaggio secondario della serie cult americana, ma comunque presenza ricordata dai fan più affezionati. Il motivo dell’assenza del sarcastico impiegato della caffetteria segretamente innamorato di Rachel è stato raccontato dal suo interprete James Michael Tyler in un’intervista televisiva durante la quale ha parlato della sua lotta contro il cancro alla prostata.

"Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato che si era diffuso alle mie ossa. Ho avuto a che fare con quella diagnosi negli ultimi tre anni. Ora è al quarto stadio" ha confidato l’attore, spiegando che proprio la malattia diagnosticata a fine 2018 e ora in stato avanzato gli ha impedito di apparire di persona all’ultimo show di Friends, limitandosi a intervenire via Zoom. "Volevo farne parte e inizialmente sarei stato sul palco, almeno con loro, e sarei stato in grado di prendere parte a tutti i festeggiamenti", ha confidato: "Sono stato molto felice di essere incluso. È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e fare un'apparizione su Zoom, perché non volevo portare un aspetto negativo, non volevo dire, 'Oh, e comunque, Gunther ha il cancro".

Tyler, 56 anni, ha aggiunto che il cancro adesso si è diffuso alle ossa e alla colonna vertebrale, portandolo alla paralisi della parte inferiore del corpo. Ora il suo obiettivo è incoraggiare le persone a fare prevenzione, sperando che con il suo messaggio sia in grado di salvare anche solo una vita.